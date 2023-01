Oscar 2023, John Williams da record: con The Fabelmans è il più vecchio nominato di sempre

Non solo il record di Alfonso Cuarón agli Oscar 2023, dato che il nuovo film di Steven Spielberg The Fabelmans ci ha portato ben due primati in fatto di anzianità.

Il film autobiografico di Spielberg ha ottenuto diverse nomination agli Oscar 2023, mattina, tra le quali spiccano quelle per il collaboratore di lunga data di Spielberg, il compositore John Williams, e quella per l'attore veterano Judd Hirsch, che interpreta Boris, nel film una versione fittizia del prozio di Spielberg. Ebbene, vale la pena di discutere nel particolare entrambe le nomination, perché rappresentano un curioso doppio-record.

A 90 anni e 350 giorni, Williams è diventata la persona più anziana ad essere nominata per un Oscar (esclusi i premi onorari). Contemporaneamente, o meglio qualche minuto prima, a 87 anni e 315 giorni, Hirsch è diventato il secondo più anziano candidato alla recitazione, dietro a Christopher Plummer (che aveva 88 anni e 41 giorni al momento della sua ultima nomination) e davanti a Gloria Stuart di Titanic che aveva 87 anni e 221 giorni. Inoltre, questa nomination all'Oscar per Hirsch è la seconda in carriera, e arriva ben 42 anni dopo la prima: in passato era stato nominato nella stessa categoria di attore non protagonista nel 1981 per Gente comune (una statistica che eclissa il precedente record per il divario più lungo tra le nomination all'Oscar per la recitazione, detenuto da Henry Fonda con The Grapes of Wrath nel 1941 e On Golden Pond nel 1962, per il quale vinse).

Tornando a John Williams, il compositore ha superato lo sceneggiatore James Ivory, la costumista di Ann Roth e la regista di Agnès Varda, che avevano 89 anni al momento delle nomination. Ivory è ancora il più anziano vincitore dell'Oscar, ma Williams potrebbe superare anche quel record se dovesse vincere il suo sesto Oscar per la miglior colonna sonora (in precedenza ha vinto per Fiddler on the Roof, Lo squalo, Star Wars, E.T. l'extraterrestre e Schindler's List, per un totale di 53 nomination).