Oscar 2023: Jimmy Kimmel alla conduzione della cerimonia, sarà la terza volta!

Come confermato da Deadline, sarà Jimmy Kimmel a condurre la 95esima edizione della cerimonia di premiazione degli Oscar. Alla fine sarà il popolare conduttore a dover far dimenticare a tutti la famigerata edizione dello scorso anno, quando Will Smith schiaffeggiò Chris Rock in diretta mondiale. Per Kimmel sarà la terza volta alla conduzione.

Come detto, si tratterà della terza volta per Jimmy Kimmel alla conduzione della Notte degli Oscar, dopo quelle consecutive del 2017 e 2018. Dopo i record di ascolti registrati proprio dalle edizioni presentate da Kimmel, la Notte degli Oscar è rimasta senza un conduttore nelle successive edizioni 2019, 2020 e 2021 (pesantemente colpite dalla pandemia e andate in onda in formato ridotto, registrando gli ascolti più bassi di sempre).

Kimmel, che naturalmente è anche la star del late show della ABC, Jimmy Kimmel Live, ha un posto unico nella storia degli Oscar, avendo presieduto il famigerato "envelope-gate" del 2017, quando Warren Beatty e Faye Dunaway si sono visti consegnare la busta sbagliata e hanno annunciato La La Land come vincitore dell'Oscar al miglior film, per poi correggersi in modo imbarazzante quando uno dei produttori del film ha afferrato la busta corretta per rivelare che c'era stato un errore e che Moonlight era invece il vero vincitore. È stato un vero caos e Kimmel era proprio sul palco nel mezzo di tutto questo. L'anno successivo, tuttavia, Beatty e la Dunaway hanno presentato nuovamente il premio per il miglior film (andato a La forma dell'acqua), senza alcun incidente.

La cerimonia degli Oscar del 2017 è stata vista da 32,9 milioni di telespettatori secondo gli indici di ascolto, mentre il suo ritorno nel 2018 ha registrato sei milioni in meno, con 26,5 milioni di spettatori. Gli Oscar del 2019, senza conduttore, hanno ottenuto 29,6 milioni di spettatori, ma gli ultimi tre anni hanno tutti ottenuto punteggi molto più bassi.

Nonostante il ritorno al format con il conduttore l'anno scorso, la cerimonia condotta da Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall è sì migliorata rispetto al periodo Covid balzando a 16,6 milioni di spettatori, ma è rimasta il secondo dato più basso di sempre. "Mi hanno pagato 15.000 dollari per presentare gli Oscar e io sono da solo. Voi probabilmente dovrete dividerli", aveva scherzato Kimmel con Sykes dopo che quest'ultima era stata scelta insieme a Schumer e Hall per la conduzione del 2022.