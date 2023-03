Oscar 2023, Jimmy Kimmel: 'Chi commetterà un atto di violenza verrà premiato'

Jimmy Kimmel ha presentato per la terza volta la cerimonia degli Oscar nell’edizione del 2023 e nell’occasione non si è potuto esimere dal citare il famigerato schiaffo di Will Smith dell’anno precedente, senza risparmiare una neanche troppo velata critica a tutto il sistema hollywoodiano.

Ancora è forte l’eco dello schiaffo che Will Smith ha rifilato durante la cerimonia degli Oscar 2022 al comico Chris Rock, presentatore dell’evento.



Dopo mesi di discussioni e prese di posizione, il presentatore degli Oscar 2023, Jimmy Kimmel è tornato a citare l’avvenimento a modo suo, esprimendosi nel riguardo con la tagliente ironia che lo caratterizza: “Chiunque dovesse commettere, in questo teatro e durante questo show, un atto di violenza, verrà premiato come Miglior Attore e avrà la possibilità di fare un discorso di diciotto minuti”.



Ha quindi continuato con una frecciatina rivolta alle star in sala: “Se le cose dovessero andare male voi fate quello che avete fatto l’anno scorso. Niente. Restate seduti e non fate assolutamente niente. Al massimo date un abbraccio all’assalitore”.



Abbassando i toni e scherzando con i presenti ha poi aggiunto: “Se qualcuno dovesse provare a fare qualcosa se la dovrà vedere con il campione del mondo dei pesi massimi Adonis Creed, dovrà combattere con Michelle Yeoh prima di arrivare a me, e dovrà sconfiggere il Mandaloriano, prima di arrivare a me. Dovrà scontrarsi con Spider-Man e con Fabelman. E poi dovrà superare il mio braccio destro Guillermo del Toro se vorrà arrivare su questo palco”.



Anche prima di presenziare la cerimonia, Kimmel si era lasciato andare con l’Hollywood Reporter a proposito del dover discutere dell’increscioso evento: “Ovviamente non voglio che tutto il mio monologo sia incentrato su quello, ma sarebbe ridicolo non menzionarlo… Se qualcuno dovesse salire sul palco e mi schiaffeggiasse? Beh, valuterei la sua taglia, e se fossi più grosso di lui lo picchierei senza pietà in diretta tv. E se si trattasse di The Rock, scapperei”.

Durante la cerimonia tutto è alla fine filato liscio, soprattutto per quanto riguardi tutti i vincitori degli Oscar 2023.