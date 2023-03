Oscar 2023, Jessica Chastain e Salma Hayek tra le presentatrici della serata!

Gli Oscar 2023 stanno arrivando e insieme all'attesa aumenta il numero di celebrità che saranno sul palco per presentare i primi. Ai nomi di prim'ordine già annunciati precedentemente si sono aggiunte altre celebrità particolarmente attese tra cui la vincitrice dello scorso anno Jessica Chastain.

Secondo quanto pubblicato dagli Academy insieme a lei arriveranno anche Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek, Nicole Kidman, Florence Pugh e Sigourney Weaver. Insomma, il parterre è di tutto rispetto e lascerà presagire una bellissima serata soprattutto per gli amanti della moda e dei red carpet. Gli Oscar, infatti, come ogni anno, non sarà solamente un evento per celebrare il cinema ma anche per mettere al centro lo sfarzo e l'eleganza.

Dopo l'annuncio dell'esibizione di Lenny Kravitz durante l' In Memoriam degli Oscar 2023, l'unico vero interrogativo riguarda chi presenterà la categoria miglior attrice protagonista che, notoriamente, viene presentato dal vincitore come miglior attore dell'anno precedente. Dopo lo schiaffo gate che ha coinvolto Will Smith, l'attore è stato condannato dall'Academy che ha deciso di escluderlo per 10 anni da eventi da loro organizzati. Le speculazioni intorno alla cosa aumentano di giorno in giorno ma, ad ora, non è stata fatta nessuna dichiarazione ufficiale.

Mentre la serata delle premiazioni si avvicina vi consigliamo il nostro approfondimento sui pronostici e i favoriti degli Oscar 2023. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!