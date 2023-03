Oscar 2023: Jamie Lee Curtis parla della statuetta usando il pronome Loro

La cerimonia degli Oscar 2023 è passata senza troppe sorprese rispetto alle previsioni. Uno dei film favoriti di questa edizione, Everything Everywhere all at Once, si è aggiudicato ben sette statuette segnando anche il primo riconoscimento in tal senso per Jamie Lee Curtis che si è aggiudicata il premio come miglior attrice non protagonista.

A seguito della vittoria e come segno di rispetto per la figlia transgender Ruby, l’attrice di Los Angeles ha spiegato al Today Show che parlerà della statuetta utilizzando il pronome Loro. Queste le parole dell’interprete del film sul multiverso diretto dai Daniels: “Per sostenete mia figlia Ruby farò in modo che siano loro. Li chiamerò semplicemente loro, e stanno andando alla grande. Si stanno ambientando”.



In un altro momento dell’intervista ha poi espresso la propria incredulità per aver vinto il premio: “Non avrei mai pensato che mi sarebbero capitati due giorni come questi. Sono molto commossa da tutta la cosa”.

L’attrice, divenuta famosa per il suo ruolo in Halloween, aveva parlato per la prima volta della transizione di sua figlia nel luglio del 2021, spiegando come lei e suo marito avessero osservato con stupore e orgoglio loro figlio diventare la loro figlia Ruby.



Anche durante la cerimonia degli Oscar 2023 Jamie Lee Curtis aveva trovato il modo di lanciare un messaggio di inclusività giocando con il titolo del film che le ha permesso di essere premiata: Everything Everywhere all at Once.