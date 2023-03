Oscar 2023, Jamie Lee Curtis nominata come la madre Janet Leigh:'Non ci avevo pensato!'

Intervistata da People, la star di Halloween Jamie Lee Curtis si è soffermata sulla candidatura all'Oscar per la miglior attrice non protagonista grazie alla sua performance in Everything Everywhere All at Once, categoria medesima della madre, Janet Leigh, candidata come supporter per Psyco di Alfred Hitchcock.

"Non ci ho pensato. Voglio dire, lo sapevo, ne ero consapevole. Ma non avrei mai pensato che sarebbe successo. La fama e la celebrità dei miei genitori erano così leggendarie che non mi sono mai sentita di potermi avvicinare mai a quel livello. È un legame bellissimo. È un legame di discendenza" ha dichiarato Curtis, che qualche mese fa confessò che senza Laurie Strode non avrebbe avuto nulla nella vita.

Il pensiero ai genitori, Tony Curtis e Janet Leigh, in ogni caso si è palesato agli Screen Actors Guild Award:"Certamente ai SAG Award ho pensato ai miei genitori. Eccoli lì. Ho indossato l'anello che mio padre ha regalato a mia madre. L'ho trovato in un cassetto e ho pensato 'Indosserò l'anello nuziale dei miei genitori ai SAG Award'. Erano membri del SAG. È stato meraviglioso".



Tony Curtis, star del cinema anni '50 e '60, è famoso per i suoi ruoli in A qualcuno piace caldo, Spartacus, Lo strangolatore di Boston e Operazione sottoveste. Fu candidato all'Oscar nel 1959 per il film La parete di fango.

Janet Leigh è l'interprete della celebre Marion Crane nel capolavoro di Hitchcock, Psyco, per il quale ricevette una candidatura all'Oscar nel 1961. Curtis e Leigh si sposarono nel 1951 e conclusero la loro unione nel 1962.



