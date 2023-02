Oscar 2023, istituito team di 'Pronto Intervento': ogni crisi sarà scongiurata sul nascere

Il CEO di Movie Academy, Bill Kramer, ha dichiarato che la 95esima edizione degli Academy Awards godrà, per la prima volta nella storia degli Oscar, della presenza di un vero e proprio Team di pronto intervento, istituito per scongiurare ogni crisi sul nascere.

La creazione di questa 'squadra speciale Oscar' è un'altra reazione al famigerato schiaffo di Will Smith a Chris Rock avvenuta durante gli Oscar 2022 a pochi secondi dalla presentazione dell'Oscar per il miglior documentario. In un'intervista con la rivista Time, il leader dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha dichiarato: “Abbiamo un intero team di pronto intervento, qualcosa che non abbiamo mai avuto prima nella storia degli Oscar, e abbiamo preparato molti piani. Abbiamo studiato tantissimi scenari diversi. Quindi la nostra speranza è che saremo preparati a tutto ciò che potrebbe accadere in qualsiasi momento".

Ha aggiunto: “A causa di quanto accaduto lo scorso anno, abbiamo iniziato a considerare le molte cose che possono accadere durante una notte importante e dall'enorme visibilità come quella degli Oscar. Questi piani di crisi - i team e le strutture di comunicazione che abbiamo in atto - entreranno in atto a seconda delle specificità della crisi, e ovviamente speriamo che non accada nulla e che non dovremmo usarli. Ma nel caso, saremmo pronti."

La 95esima edizione degli Academy Awards si terrà il 12 marzo prossimo. In questi giorni, Everything Everywhere ha vinto ai DGA 2023, posizionandosi in testa alla corsa nella categoria per l'Oscar alla miglior regia.