Oscar 2023, Hugh Grant dà spettacolo nell'intervista prima della cerimonia

Un ritorno memorabile al Dolby Theatre di Los Angeles in occasione degli Oscar per Hugh Grant, che prima di salire sul palco ha partecipato ad un'intervista con Ashley Graham di ABC. L'intervistatrice ha esordito chiedendo alla star di Notting Hill e Love Actually definendolo un 'veterano degli Oscar'.

In attesa di iniziare la cerimonia alla quale parteciperà anche Lady Gaga con l'esecuzione di Hold My Hand, Graham ha chiesto a Grant come ci si sente a tornare agli Oscar:"È affascinante. Tutta l'umanità è qui. È la fiera della vanità".



A quel punto l'intervistatrice ha chiesto all'attore chi fosse più entusiasta di incontrare in occasione della cerimonia e la risposta ha spiazzato completamente Graham:"Nessuno in particolare".



Ma non è finita qui perché la situazione è 'peggiorata' definitivamente quando Graham ha chiesto all'attore che abito indossasse:"Solo il mio vestito" è stata la risposta di Hugh Grant, che alla domanda successiva sullo stilista che l'ha realizzato ha chiosato:"Non ricordo, il mio sarto".



Infine Graham ha chiesto a Grant della sua partecipazione a Glass Onion:"È stato un film così straordinario, l'ho davvero adorato. Quanto è divertente girare qualcosa del genere?" e Grant:"Beh, sono ci sono a malapena. Voglio dire, appaio per circa tre secondi". A quel punto l'intervista si è conclusa frettolosamente e naturalmente sul web non sono mancate le reazioni all'intervista surreale di Hugh Grant.



