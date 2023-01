Oscar 2023, Mia Goth: 'Gli horror non vengono mai considerati, questa cosa deve cambiare'

Tra le tante sorprese e snobbature agli Oscar 2023, gli appassionati del cinema horror si sono accorti di una grave ed ingiustificata assenza tra le nomination per la miglior attrice protagonista, Mia Goth per Pearl.

L'attrice, intervistata dal programma Jake's Takes, ha offerto la sua opinione sul motivo per cui i film horror vengono solo raramente riconosciuti dagli Oscar, spiegando che la cosa non ha a che fare tanto con la qualità intrinseca dei titoli, quando con le politiche che muovono il funzionamento interno dei sistemi di premiazione.

"Penso che sia un affare molto politico", ha detto Mia Goth. "Non è una cosa basata sulla qualità di un progetto in sé. Ci sono cose che accadono dietro le quinte, quando si parla di nomination e di premi. Forse non dovrei dirlo, ma è così che vanno le cose. Molte persone lo sanno. Credo che un cambiamento sia necessario, dovrebbe avvenire per il bene dei premi stessi: aprirsi anche ad altri tipi di film vorrebbe dire raggiungere un pubblico più ampio, e penso che ne gioverebbero tutti."

Negli ultimi mesi, molti fan hanno 'sponsorizzato' Mia Goth per una nomination agli Oscar per la sua interpretazione in Pearl, secondo capitolo della trilogia di X di Ti West, e la sua mancata presenza nelle candidature agli Oscar 2023 a qualcuno ha ricordato l'esclusione di Lupita Nyong'o dagli Oscar 2020 dopo la prova in Noi di Jordan Peele.

A proposito di horror, ricordiamo che prossimamente Mia Goth sarà vista sia in Infinity Pool di Brandon Cronenberg, sia in MaXXXine di Ti West, capitolo finale della saga.