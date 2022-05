Oscar 2023: fissata la data della 95esima edizione

Gli Oscar 2022 hanno fatto parlare molto, soprattutto per l'episodio che è costato a Will Smith l'esclusione per 10 anni dalla cerimonia. Ovviamente si spera che la prossima edizione crei altrettanto dialogo, ma che protagonisti stavolta siano i film in gara. Nella giornata di ieri l'Academy ha annunciato quando si terranno gli Oscar 2023.

Secondo quanto riportato, la 95esima cerimonia degli Academy Awards si terrà il 12 Marzo 2023, ben due settimane prima quella del 2022. Dunque il termine per la presentazione dei prodotti da candidare è martedì 15 Novembre per i film idonei. Le nomination invece saranno annunciate ufficialmente martedì 24 Gennaio. Lo show andrà in onda su ABC in diretta dal Dolby Theatre di Ovation Hollywood.

In verità in molti si sono chiesti se sarà tutto in diretta. Infatti se ricordate bene, lo scorso anno ben 8 categorie non sono state premiate live, ma è stata mostrata una pre-registrazione acquisita un'ora prima dell'inizio della cerimonia ufficiale. Questo è un quesito su cui l'Academy si sta molto interrogando perché, tra pubblico e registi, in tanti si sono opposti alla scelta. Dunque sarebbe meglio far durare la cerimonia un po' di più e includere la premiazione di queste categorie, o mantenere la formula di quest'anno? Per la risposta bisognerà ancora aspettare.

Intanto oltre alle date già segnalate, ce ne sarebbero altre da tenere d'occhio. Infatti, dopo la presentazione dei film entro il 15 Novembre, le votazioni preliminari si terranno dal 12 al 15 Dicembre, con l'annuncio delle liste degli Oscar che in arrivo il 21 Dicembre 2022. Il 31 dello stesso mese, invece, scade il periodo di ammissibilità, e dal 12 al 17 Gennaio si terranno le votazioni per le candidature, in seguito alle quali ci sarà l'annuncio ufficiale delle nomination il 24 Gennaio. Il pranzo dei candidati sarà il 13 Febbraio 2023, e le votazioni finali saranno dal 2 al 7 Marzo. Proprio queste ci porteranno poi alla cerimonia del 12 Marzo 2023.