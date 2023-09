Oscar 2023, il nuovo film del regista di Jurassic World è il candidato per la Spagna

Society of the Snow è il nuovo film prodotto da Netflix e ispirato alla storia vera del disastro aereo del 1972, già presentato in diversi saggi e raccontato per il cinema nel film Alive - Sopravvissutti. Il lungometraggio di J.A. Bayona è stato scelto dalla Spagna per essere presentato agli Oscar nella categoria miglior film internazionale.

Dopo aver ricordato il lavoro fatto per Gli Anelli del Potere, il regista J.A Bayona ha debuttato con la sua nuova opera al Festival di Venezia, riportando sul grande schermo la tragedia dell’incidente aereo occorso sulle Ande e che ha visto i 33 sopravvissuti allo schianto cercare di resistere al clima e all’isolamento.

Dopo la presentazione sul lido, Society of the Snow si prepara a diventare protagonista anche della cerimonia degli Oscar, essendo stato scelto dalla commissione spagnola per rappresentare il cinema del paese nella categoria apposita.

È la seconda volta che il filmmaker avrà l’onore di fare da portabandiera dopo The Orphanage del 2007. In effetti, la Spagna ha un solido record per quanto riguardi la categoria, avendo vinto per quattro volte il premio con dei film provenienti dal paese. Il film rappresenta anche la prima volta che un prodotto Netflix sarà presentato dalla Spagna per il premio in questione.

Society of the Snow racconta la storia che ha visto soltanto 16 persone sopravvivere ai 72 giorni di isolamento in cui sono stati costretti anche al cannibalismo per restare in vita.

Secondo Bayona, la sua opera sarà la prima a raccontare la storia di quella che lui definisce l’intera società ed è stata la prima a coinvolgere i sopravvissuti e le famiglie di chi non ce l’ha fatta.

In attesa di poter vedere il film, vi lasciamo all’intenso ed emozionante trailer di Society of the Snow.