Oscar 2023, i film italiani proposti per la candidatura: ecco la lista

La commissione di selezione presso l'ANICA, su richiesta dell'Academy, si riunirà per votare il titolo che l'Italia avanzerà per concorrere ad una nomination ai Premi Oscar. Nel frattempo sono stati ufficializzati i titoli che attraverso le proprie produzioni hanno presentato la propria candidatura. La lista è composta da 12 film.

Ecco i film che cercheranno di essere votati dalla commissione per poter cercare una candidatura nella categoria Miglior film internazionale ai 95° Academy Award. Un'edizione che sarà all'insegna di rispetto e reverenza per il cinema agli Oscar, come annunciato dal nuovo CEO.

- Chiara di Susanna Nicchiarelli

- Il colibrì di Francesca Archibugi

- Dante di Pupi Avati

- Giulia di Ciro De Caro

- L'immensità di Emanuele Crialese

- Mindemic di Giovanni Basso

- Nostalgia di Mario Martone

- L'ombra di Caravaggio di Michele Placido

- Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

- Piccolo corpo di Laura Samani

- Il signore delle formiche di Gianni Amelio

- La stranezza di Roberto Andò

Il 21 dicembre verranno annunciate le Short List, in previsione delle candidature che verranno ufficializzate il 23 gennaio 2023. Potevano presentare la candidatura soltanto i film distribuiti o in previsione di essere distribuiti in Italia dal 1° gennaio al 30 novembre 2022.



