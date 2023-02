Oscar 2023, Everything Everywhere vincerà davvero? Per le statistiche è 'maledetto'

Everything Everywhere all at once ci ha abituati a ribaltare le previsioni e i pronostici, ma per vincere davvero agli Oscar 2023 dovrà superare anche un'ultima, importante statistica, che potrebbe aver 'maledetto' le sue possibilità di trionfare sul palco del Dolby Theatre.

Negli ultimi dodici anni, infatti, il film che è arrivato alla Notte degli Oscar col maggior numero di nomination ha quasi sempre mancato la vittoria a Best Picture, e spesso e volentieri è stato anche superato dagli altri concorrenti nel numero di statuette totali portate a casa.

E' accaduto soltanto quattro volte da quando la statuetta principale è stata 'allargata' a dieci concorrenti, ovvero dal 2010 in poi: nel 2010 The Hurt Locker vinse Miglior Film con 9 nomination totali (al pari di Avatar), nel 2012 ci riuscì Il discorso del re (con 12 nomination), poi nel 2015 lo fece Birdman (con 9 nomination, al pari di Gran Budapest Hotel) e un'ultima volta fu un in grado di farlo, nel 2018, La forma dell'acqua (con 13 nomination). Nelle altre edizioni, invece, il film 'favorito' ha sempre perso: Hugo di Martin Scorsese, forte di 11 nomination, perse contro The Artist, Lincoln di Spielberg, con 12 nomination, fu superato da Argo, American Hustle e Gravity (che si presentarono entrambi con 10 nomination) vennero beffati da 12 anni schiavo, The Revenant (12 nomination) vide trionfare Spotlight e le 14 nomination da record all time di La La Land non bastarono per battere Moonlight; in tempi più recenti, poi, nelle ultime quattro edizioni degli Oscar La favorita e Roma (10 nomination ciascuno) persero per Green Book, Parasite venne premiato di fronte a Joker (11 nomination), Mank (10 nomination) si arrese a Nomadland e infine l'anno scorso Il potere del cane (12 nomination) lasciò la gloria a CODA.

Il peso della corona, molto spesso, è difficile da sopportare: quest'anno Everything Everywhere guida le nomination agli Oscar 2023 con ben 11 candidature, il numero più alto dell'edizione. Dopo aver sorpreso il mondo diventando un'anomalia al box office, riuscirà a riscrivere anche questa statistica?

