Oscar 2023, Everything Everywhere vince ai DGA Awards e prenota gli Academy Awards!

Gli Oscar 2023 si stanno avvicinando e in queste ore è stata superata un'altra importantissima tappa della stagione dei premi, con Everything Everywhere All at Once che ha conquistato la vittoria ai DGA Awards.

Per chi non lo sapesse, i DGA, i SAG, i WGA e i PGA sono i premi delle quattro gilde principali, che nella stagione dei premi precedono l'assegnazione degli Oscar e spesso possono fungere (anche a livello statistico) da principale indicatore sui premi che saranno assegnati dall'Academy: ad esempio, dal 1950 soltanto otto volte il regista vincitore del DGA Award non ha poi ottenuto l’Oscar come miglior regista (una di queste eccezioni si è verificata recentemente, quando nel 2020 Sam Mendes ottenne il DGA per 1917 ma poi l’Oscar per la miglior regia andò a Bong Joon-Ho per Parasite). La vittoria di Daniel Kwan e Daniel Scheinert dunque prenota la statuetta ai registi di Everything Everywhere, che a questo punto diventano i principali favoriti anche sopra a Steven Spielberg.

Qui sotto tutti i vincitori della serata:

MIGLIOR REGISTA IN UN FILM - Daniel Kwan & Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE DI UN FILM - Charlotte Wells, Aftersun

MIGLIOR REGISTA IN UNA SERIE DRAMMATICA - Sam Levinson, Euphoria, “Stand Still Like the Hummingbird”

MIGLIOR REGISTA IN UNA SERIE COMICA - Bill Hader, Barry, “710N”

MIGLIOR REGISTA DI UNA MINISERIE O FILM TV - Helen Shaver, Station Eleven, “Who’s There?”

MIGLIOR REGISTA DI UN DOCUMENTARIO - Sara Dosa, Fire of Love

A proposito di statistiche, ecco la statistica che Everything Everywhere dovrà superare per vincere agli Oscar 2023.