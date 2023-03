Oscar 2023, Everything Everywhere può fare il record di Titanic e Il signore degli anelli?

Nonostante la presenza in concorso di titoli molto superiori, come spesso capita anche quest'anno l'Academy sembra aver scelto il film da portare in palmo di mano, con Everything Everywhere che dovrebbe fare piazza pulita di fronte ai vari Tar, Fabelmans, Banshees of Inisherin, Top Gun e Avatar.

Ma quanto sarà vasta e dominante questa 'piazza pulita'? Everything Everywhere è candidato a 11 Premi Oscar, il primato della 95esima edizione degli Academy Awards, e in queste ore molti spettatori e appassionati - probabilmente con un brivido di terrore lungo la schiena - si stanno domandando: Everything può pareggiare il record di Ben-hur, Titanic e Il signore degli anelli? Stiamo parlando del primato di vittorie in una singola edizione degli Oscar, vale a dire 11 statuette, che i tre colossi condividono dopo averlo raggiunto rispettivamente nel 1959, nel 1997 e nel 2003.

Ebbene, virtualmente Everything Everywhere potrebbe raggiungere 11 vittorie, ma solo nel caso in cui nella categoria per la miglior attrice non protagonista Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu dovessero ottenere un clamoroso e rarissimo ex aequo, e ovviamente a patto che il film riesca a vincere anche nelle altre nove categorie in cui è candidato. A quel punto Everything raggiungerebbe le 11 vittorie in dieci categorie totali, ma quante chance ha il film di vincere nelle varie categorie?

In base alle statistiche della stagione dei premi 2023, Everything - che ha vinto i SAG, DGA, WGA e PGA - dovrebbe vincere miglior film, regia, sceneggiatura originale e i premi degli attori, attrice protagonista (Michelle Yeoh), attore non protagonista (Ke Huy Quan) e attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis o Stephanie Hsu, che per raggiungere il record di 11 vittorie dovrebbe diventare necessariamente 'Jamie Lee Curtis E Stephanie Hsu'). Oltre a questi premi pesantissimi, poi, il film dovrebbe poi puntare a fare incetta di categorie tecniche: quella del montaggio (forse l'aspetto più distintivo di Everything Everywhere, per quanto quello di Elvis e soprattutto di Maverick sono di un altro pianeta), costumi (che potrebbe conquistare), colonna sonora (lontanissimo: John Williams di The Fabelmans e Justin Hurwitz di Babylon fanno un altro campionato) e canzone (anche qui i favoriti sono altri).

Insomma, è altamente improbabile che Everything Everywhere possa fare piazza pulita, per quanto dovrebbe uscire dalla cerimonia con in tasca la statuette più pesanti. Se come chi scrive anche voi fate il tifo per altri nominati, è arrivato il momento di mettersi il cuore in pace. Mentre lo fate, date un'occhiata a tutti gli orari e i canali per vedere gli Oscar 2023 in diretta in Italia.