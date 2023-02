Oscar 2023, l'esilarante spot con Jimmy Kimmel che diventa il Maverick di Tom Cruise

Jimmy Kimmel sarà nuovamente il presentatore degli Oscar per la 95esima edizione degli Academy Awards, e in queste ore lo showman americano ha pubblicato un video promozionale ispirato al pluricandidato Top Gun: Maverick di Tom Cruise.

Nel video di presentazione degli Oscar 2023, presentato durante il Jimmy Kimmel Live!, Jimmy Kimmel interpreta una versione tutta sua di Pete Maverick Mitchell, interagendo anche con i personaggi del film, come Beau "Cyclone" Simpson (Jon Hamm) e Solomon "Warlock" Bates (Charles Parnell). "Devo ammetterlo, non mi aspettavo che mi chiedessero di ospitare di nuovo", dice Kimmel nel trailer, facendo il verso alle battute di Tom Cruise, alle quali Hamm risponde: "Abbiamo chiesto a molte persone prima di te: Steve Martin, Steve Carell, Steve Buscemi, Steve Austin, Steve Seagal, Steve Urkel, Steve di Blue's Clues. Questi sono solo gli Steve."

Il video prende in giro anche il famigerato momento dello scorso anno in cui Will Smith ha schiaffeggiato il presentatore Chris Rock durante la cerimonia che è stata co-ospitata da Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes: "ABC ci ha incaricato di trovare un host che sia imperturbabile e imperturbabile", spiega Parnell. Kimmel risponde: "Non posso essere schiaffeggiato, ho la lacrima facile". Il filmato presenta anche un'apparizione del nove volte conduttore degli Oscar Billy Crystal. Per Jimmy Kimmel si tratta della terza cerimonia degli Oscar da presentatore, dopo gli Oscar 2017 e 2018.

La Notte degli Oscar 2023 andrà in onda domenica 12 marzo su ABC, e su Sky in Italia. Per altri contenuti consultate tutte le nomination agli Oscar 2023.