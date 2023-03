Oscar 2023, EEAAO supera Il ritorno del re: è il film più premiato della storia!

Magari Everything Everywhere non riuscirà a fare il record di Titanic e Il signore degli anelli agli Oscar 2023, ma in queste ore il film dei Daniels, che si appresta a vincere la 95esima edizione degli Academy Awards, ha ufficialmente superato il palmares de Il ritorno del re.

Secondo i calcoli di IGN, Everything Everywhere All At Once è ora il film più premiato di sempre con 158 menzioni (fino ad oggi) ricevute dalle principali organizzazioni di critici e organismi di premiazione. Il precedente detentore del record era appunto Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re del 2003, che aveva ottenuto invece 101 premi.

Come nota anche IGN, chiaramente, nei vent'anni trascorsi dall'uscita de Il ritorno del re sono state aggiunte anche nuove organizzazioni e nuovi circoli di critici, che hanno aumentato i numeri di premi a disposizione: un dato a questo proposito sottolinea che, delle 152 organizzazioni totali che hanno nominato Everything e Il ritorno del re, solo 45 hanno riconosciuto entrambi i film. Restringendo i loro totali solo a queste 45 organizzazioni, comunque, Everything rimane ancora davanti a Il signore degli anelli in fatto di premi (138 a 127), nomination (295 a 189) e organizzazioni che hanno assegnato loro un premio (39 a 37).

Ricordiamo che Everything Everywhere arriva agli Oscar 2023 con 11 nomination, le stesse ottenute da Il ritorno del re nel 2003: tuttavia, il film di Peter Jackson fece piazza pulita agli Oscar 2004, portando a casa tutte e 11 le statuette per le quali era nominato.

Per altri contenuti, ecco i presentatori e gli ospiti della diretta di Sky per gli Oscar 2023.