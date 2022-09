Oscar 2023, decisione folle dell'India: RRR snobbato, non parteciperà agli Academy Awards

A poche ore dall'annuncio dei candidati italiani per gli Oscar 2023, dall'India arriva una notizia a dir poco clamorosa: RRR di SS Rajamouli, il film indiano di maggior successo degli ultimi anni, non parteciperà alla nuova edizione degli Academy Awards.

Al suo posto, invece, Bollywood ha scelto il semi-sconosciuto Last Film Show, che è stato selezionato per rappresentare il paese agli Oscar 2023: Last Film Show ha addirittura 'superato' All that breathes, ultimo film indiano presentato a Cannes e al Sundance, ma a far rumore è stata soprattutto la clamorosa snobbatura riservata ad RRR.

Realizzato con un budget di $72 milioni di dollari, RRR è il film indiano più costoso di tutti i tempi, e fin dalla sua uscita nelle sale il 25 marzo 2022 ha ricevuto il plauso universale della critica per le interpretazioni del cast, la colonna sonora, le sequenze d'azione fuori di testa, la fotografia, gli effetti visivi e soprattutto la regia esuberante. Il film è diventato un fenomeno mondiale, battendo il record per il maggior incasso del giorno per un film indiano a livello globale ed è diventato anche il terzo miglior incasso di sempre nella storia di Bollywood, senza contare l'enorme popolarità ottenuta dalla distribuzione internazionale su Netflix. Attualmente RRR è nominato in tre categorie ai 47th Saturn Awards, tra cui miglior film d'azione/avventura, miglior film internazionale e miglior regista, e proprio ieri Variety prevedeva avrebbe ottenuto almeno due nomination agli Oscar 2023.

Non è chiaro come mai l'industria indiana abbia preso questa sconcertante decisione, ma i social sono già in fermento: l'hashtag #RRRForOscars è finito in tendenza pochi minuti dopo l'annuncio.