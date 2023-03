Oscar 2023, Danai Gurira e Ruth E. Carter hanno omaggiato Chadwick Boseman

Chadwick Boseman ha lasciato un grande ricordo a Hollywood, anche grazie alla splendida interpretazione di Re T'Challa in Black Panther. A distanza di qualche anno dalla sua scomparsa, domenica notte, in occasione degli Oscar, Boseman è stato omaggiato diverse volte da colleghi e amici di Black Panther.

In particolare la co-star Danai Gurira in occasione dell'esibizione di Rihanna sulle note di Lift Me Up da Black Panther: Wakanda Forever e successivamente quando Ruth E. Carter si è aggiudicata l'Oscar ai migliori costumi. Se volete rivivere le emozioni del sequel leggete la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever.



Gurira ha dichiarato:"Chadwick incarnava il re di Wakanda, T'Challa. Colui scelto per elevare, proteggere, tenerci al sicuro. La sua eredità vivrà per le generazioni future... Grazie, re". Grande commozione anche per le poche ma significative parole di Carter, nel discorso per il ritiro del premio ai migliori costumi:"Chadwick, per favore, prenditi cura della mamma" riferendosi alla recente scomparsa della propria genitrice.



Allen Boseman, cugino di Chadwick, ha ringraziato Hollywood per non aver dimenticato l'attore:"È stato incredibile come Chadwick sia stato accolto dall'intera famiglia di Hollywood e come la sua eredità continui a vivere. Anche se se n'è andato fisicamente, il suo spirito rimane nei cuori e nelle menti dei suoi coetanei e colleghi attori e attrici sul più grande palcoscenico di Hollywood. Se nel film era un re sembra esserlo veramente per molti altri, compresi i membri della nostra famiglia".



