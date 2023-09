Oscar 2023, colpo di scena: Lily Gladstone sarà in lizza per miglior attrice protagonista

La campagna per gli Oscar 2024 è ufficialmente iniziata, e in queste ore sono arrivate grosse novità da parte di uno dei titoli più attesi per la 92esima cerimonia degli Academy Awards, vale a dire il nuovo film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon.

Variety ha infatti appreso in esclusiva che il lavoro di Lily Gladstone nei panni di Mollie Burkhart, una donna indigena al centro di un sinistro complotto nel film epico poliziesco con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, sarà oggetto di una campagna per gli Oscar come migliore attrice protagonista, un drastico cambio di rotta rispetto al ruolo di non protagonista che gli esperti avevano ipotizzato dopo l'anteprima mondiale del film a Cannes 2023. Una mossa che cambia le carte in tavola per i due Oscar di categoria, rendendo contemporaneamente ancora più agguerrita la lotta per l'Oscar alla miglior attrice protagonista e molto più incerta quella per la miglior attrice non protagonista, che forse Lily Gladstone aveva già in pugno.

Nella storia degli Oscar, finora sono solo tre le donne indigene candidate a miglior attrice: Merle Oberon per The Dark Angel (1935), Keisha Castle-Hughes in Whale Rider (2003) e Yalitza Aparicio per Roma (2018), rispettivamente britannica, neozelandese e messicana. Se Lily Gladstone dovesse ottenere la nomination (e tutto indica che la otterrà) allora diventerebbe la prima nativa americana candidata agli Oscar. Oltre a non aver mai vinto un Oscar per la recitazione, un'attrice indigena degli Stati Uniti non ha mai vinto un premio SAG o Critics Choice, né è mai stata nominata per questi premi.

Da segnalare infine che, oltre alle categorie miglior film, regia e recitazione, Killers of the Flower Moon gareggerà per tutti gli Oscar disponibili, tra cui sceneggiatura adattata (Eric Roth, Scorsese), scenografia (Jack Fisk, Adam Willis), fotografia (Rodrigo Prieto), costumi (Jacqueline West), montaggio (Thelma Schoonmaker), trucco e acconciatura (da annunciare), suono (da annunciare), effetti visivi (da annunciare) e colonna sonora originale (del compianto Robbie Robertson).

