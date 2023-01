Oscar 2023, Christina Ricci sul caso To Leslie: 'Una vergogna se tolta la nomination'

Dopo la possibilità che To Leslie possa aver infranto il codice obbligatorio riguardo le candidature agli Oscar 2023, l'attrice Christina Ricci ha voluto dire la sua scagliandosi contro l'Academy definendo le loro scelte fin troppo elitarie e destinate solo a pochi prescelti e favoriti.

"Sembra esilarante che la 'nomination a sorpresa' (il che significa che non sono stati spesi tonnellate di denaro per posizionare l' attrice) di una performance legittimamente brillante sia oggetto di un'indagine", ha detto la Ricci in un post sul proprio profilo Instagram commentando la notizia secondo cui To Leslie avrebbe potuto aver infranto le regole degli Oscar 2023. “Quindi sono solo i film e gli attori che possono permettersi le campagne che meritano un riconoscimento? Mi sembra elitario ed esclusivo e francamente molto arretrato" ha dichiarato l'attrice concludendo con un "Se le sarà torta è una vergogna".

To Leslie è uno dei film con il più basso incasso mai candidato alla storia degli Oscar, che pare abbia "sfruttato" conoscenze nel mondo dello spettacolo per organizzare proiezioni private con grandissime star del calibro di Charlize Theron, Jennifer Aniston e Minnie Driver. Insomma, sembra che l'Academy stia indagando per capire se si stato fatto qualche illecito (in base al regolamento) che favorisse in modi non equi il film. La candidatura di Andrea Riseborough continua nel frattempo, nonostante l'alone di mistero che la circonda, ad essere valida per la notte degli Oscar.

Il caso è scoppiato dopo le nomination agli Oscar 2023 che si sono rivelati essere, forse per la prima volta, un vero compromesso tra cultura pop e cinema sofisticato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!