Oscar 2023, Chris Rock ha rifiutato l'offerta di presentare la prossima edizione

Chris Rock ha pubblicamente confermato di aver rifiutato la proposta dell'Academy di presentare la prossima edizione della cerimonia dei Premi Oscar, anche alla luce dello schiaffo subito da Will Smith la passata edizione e che è stata nell'occhio del ciclone per parecchie settimane oscurando di fatto l'intera serata. L'Academy non ha risposto.

Deadline ha riportato per la prima volta l'offerta e il rifiuto di Rock a giugno. Il comico ha presentato la cerimonia di consegna dei Premi Oscar due volte, nel 2005 e nel 2016. Rock ha fatto la sua dichiarazione pubblica all'Arizona Financial Theatre nel centro di Phoenix ieri sera. Ha anche detto che gli era stato offerto uno spot per il Super Bowl, ma ha rifiutato anche quello. Secondo l'Arizona Republic, Rock ha scherzato sul fatto che ospitare gli Oscar l'anno prossimo sarebbe come chiedere a Nicole Brown Simpson "di tornare al ristorante".

"È più grosso di me", ha detto Rock di Smith. "Lo Stato del Nevada non autorizzerebbe un incontro tra me e Will Smith". Rock ha detto, durante uno spettacolo al Madison Square Garden in giugno, di essersi scrollato di dosso il colpo di Smith quasi subito. Ha detto: "Non sono una vittima. Sì, quella merda ha fatto male, figlio di puttana. Ma mi sono scrollato di dosso quella merda e sono andato a lavorare il giorno dopo. Non vado in ospedale per un taglietto".

Qualche tempo fa, Rock aveva scherzato sulla vicenda: "Sto bene, nel caso in cui qualcuno se lo stesse chiedendo. Ho riacquistato quasi completamente l'udito. Ma non vi aspettate che mi metta a parlare di queste stro**ate. Ad un certo punto ne parlerò... Su Netflix. I vostri biglietti sono costosi, ma non abbastanza costosi" sono state le parole del comico, che sembra ormai aver scelto questa linea per affrontare (almeno in pubblico) le inevitabili polemiche derivate dallo sconsiderato gesto di Smith durante la cerimonia di consegna degli Academy Awards.

L'Academy ha già fissato la data dei prossimi Premi Oscar.