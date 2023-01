Oscar 2023, il cast di Dawson Creek festeggia la nomination di Michelle Williams!

Prima di diventare la stella che noi oggi conosciamo, Michelle Williams è stata tra le protagoniste dell'iconica serie tv Dawson Creek. Nonostante gli anni passati e la tanta strada percorsa, il cast sembra essere più unito che mai tanto da festeggiare la quinta candidatura dell'attrice all'Oscar.

Sono passati anni da quando la Williams ha conquistato il cuore del pubblico globale con la sua interpretazione della giovane Alma ne I Segreti di Brokeback Mountain che la portarono a raggiungere la sua prima nomination agli Academy Awards. A 17 anni di distanza l'attrice ha strappato una nuova candidatura, suscitando la gioia dei suoi ex compagni di set dell'epoca di Dawson Creek.

Mentre Spielberg svela quale serie lo ha convinto a scritturare la Williams, Joshua Jackson ha scritto per la collega una dolce dedica in occasione di questo grande traguardo. "Non ne sono certo, ma immagino che questa sia stata scattata in qualche squallido abbeveratoio quando eravamo tutti giovani. Che percorso incredibile che hai avuto. Congratulazioni!" ha commentato l'attore, ricondividendo una foto di una giovanissima Michelle Williams pubblicata da Busy Philipps, altra star di Dawson Creek.

La candidatura di Michelle Williams non è l'unica conquistata da The Fabelmans. John Williams è diventato il nominato all'Oscar più vecchio di sempre, battendo ogni record precedente. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!