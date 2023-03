Oscar 2023, Brendan Fraser vincerà davvero? Colin Farrell non è più il favorito

Gli Oscar 2023 si avvicinano e dopo che i clamorosi verdetti dei PGA Awards hanno fatto di Everything Everywhere il film da battere, diamo uno sguardo alla lotta per l'Oscar al miglior attore protagonista.

Durante la cerimonia dei SAG, i premi del sindacato degli attori di Hollywood, è stato Brendan Fraser ad essere eletto come migliore attore per The Whale di Darren Aronofsky: questo premio appare fondamentale in vista degli Oscar 2023, dato che molti selezionatori dell’associazione SAG/AFTRA, quasi tutti attori, fanno anche parte dell’Academy, e la loro votazione ai SAG è un forte indicatore di come voteranno agli Oscar 2023. Al momento dunque Brendan Fraser appare il favorito agli Oscar 2023 nella categoria del miglior attore protagonista, di fronte al giovane Austin Butler, che invece ha vinto il BAFTA e i Golden Globe per il suo ruolo in Elvis di Baz Luhrmann, e soprattutto a Colin Farrell, ritenuto il grande front runner di questa edizione dopo che all'ultimo Festival di Venezia aveva vinto il premio per il miglior attore protagonista con Gli spiriti dell’Isola (superando al Lido proprio Brendan Fraser, con The Whale presentato sempre in concorso al festival).

L'anno scorso, i SAG Awards hanno predetto tutti i vincitori degli Oscar attoriali, premiando Will Smith, Jessica Chastain, Troy Kotsur e Ariana DeBose, che qualche giorno dopo aver vinto ai SAG hanno ritirato anche gli Oscar delle rispettive categorie. Più in generale, il premio SAG al miglior cast è un forte indicatore anche del premio Oscar al miglior film: negli ultimi quindici anni i due verdetti si sono differenziati solo in tre occasioni, il SAG di Bastardi senza gloria (l'Oscar andò a The Hurt Locker), il SAG di The Help (vinse The Artist) e il SAG di American Hustle (con l'Oscar che fu vinto da 12 anni schiavo).

Il verdetto dei SAG sarà rispettato anche quest'anno? Brendan Fraser sarà eletto miglior attore? Staremo a vedere. Nel frattempo, ecco tutte le nomination agli Oscar 2023.