Oscar 2023, attenzione: RRR spronato da Hollywood, potrebbe ottenere miglior film

Gli Oscar 2023 sono ancora lontani, ma sta già succedendo di tutto: vi abbiamo raccontato della clamorosa snobbatura di RRR a Bollywood, che ha deciso di non puntare sul suo film di maggior successo degli ultimi anni per la categoria miglior film internazionale, ma ora le cose sono già cambiate.

Come confermato in queste ore, infatti, Variance Films, il distributore statunitense di RRR, ha deciso di lanciare una campagna di premi completa per il dramma d'azione e ha ufficialmente invitato i 10.000 membri dell'Academy a prendere in considerazione la possibilità di votare per il film in tutte le categorie restanti, esclusa ovviamente quella per il miglior film internazionale: il blockbuster indiano sarà ora candidabile per le categorie del miglior film, regista (S.S. Rajamouli), sceneggiatura originale (Rajamouli e V. Vijayendra Prasad), attore protagonista (sia per N.T. Rama Rao Jr che per Ram Charan), attore non protagonista (Ajay Devgn), attrice non protagonista (Alia Bhatt), canzone originale (“Naatu Naatu”), colonna sonora originale (M.M. Keeravaani), fotografia, scenografia, montaggio, costumi, trucco e acconciatura, effetti sonori ed effetti visivi. Il film non è ancora disponibile nell'Academy Streaming Room, che permetterà agli elettori di vederlo sul grande schermo al fine di evidenziare la sua portata epica e le immagini mozzafiato.

"Negli ultimi sei mesi, abbiamo visto la gioia e l'entusiasmo che RRR di S.S. Rajamouli ha portato al pubblico globale", afferma il presidente di Variance Films, Dylan Marchetti. “Abbiamo visto il film incassare oltre 140 milioni di dollari in tutto il mondo per diventare uno dei film con il maggior incasso di tutti i tempi in India e il primo film della storia a fare tendenza a livello globale su Netflix per oltre 14 settimane. Abbiamo visto il film riempire le sale di un pubblico esultante mesi dopo la sua uscita iniziale, incluso lo storico IMAX TCL di Hollywood, dove verrà proiettato venerdì prossimo davanti a un pubblico che ha fatto il tutto esaurito in uno dei più grandi cinema del paese in appena 15 minuti. Soprattutto, abbiamo sentito i fan di tutto il mondo salutare RRR come uno dei migliori film dell'anno, di qualsiasi nazione. E siamo d'accordo con loro. Per questo invitiamo con orgoglio l'Academy a considerare RRR in tutte le categorie disponibili".

Con il film fuori corsa per il lungometraggio internazionale, lo studio spera che gli elettori dell'Academy saranno più inclini a selezionarlo per altre statuette. Inoltre, la Variance Films ha la storia dalla sua: in passato ha rappresentano diversi titoli 'scartati' da miglior film internazionale, come City of God (2003), che venne nominato per la regia, la sceneggiatura, la fotografia e il montaggio, o il recente Parallel Mothers, che ha conquistato le candidature per Penelope Cruz e per la colonna sonora originale. Per quanto riguarda l'India, invece, sono solo 3 i film di Bollywood ad essere stati nominati per il miglior film internazionale: Mother India (1957), Salaam Bombay! (1988) e Lagaan (2001), e nessuno di loro ha vinto.

Ricordiamo che, per il momento, il favorito agli Oscar 2023 è The Fabelmans, il nuovo film di Steven Spielberg, che qualche giorno fa ha vinto a Toronto il premio del pubblico, riconoscimento che in passato spesso e volentieri ha rappresentato un passpartout per gli Academy Awards.