Oscar 2023, l'annuncio dell'Academy: tutte le categorie saranno premiate in diretta!

Dopo la debacle dell'edizione 2022, gli Academy Awards hanno ufficialmente comunicato che torneranno a trasmettere tutti i premi in diretta, senza clip inserite in fase di montaggio o premi consegnati in precedenza. Insomma, un giusto ritorno alla formula utilizzata fino al 2021.

Negli ultimi anni gli Oscar hanno subito un netto calo di ascolti non solo causati dalla pandemia ma anche da quella che, secondo molti, è una formula di "celebrazione" fin troppo sterile e stantia. Dopo la deciso degli Oscar 2022 di non consegnare 8 statuette in diretta, sembra che l'insofferenza degli appassionati sia diventata sempre maggiore nei confronti di un evento che, di anno in anno, sembra sempre di più una grande passerella che una premiazione.

Per cercare di rientrare dall'immensa caduta di stile dell'edizione 2022, gli Academy Awards hanno annunciato che agli Oscar 2023 le statuette verranno consegnate tutte in diretta. Un modo per correre ai ripari dopo ben due annate che hanno portato, secondo la stragande maggioranza degli appassionati, a scarsissimi risultati sia dal punto di vista degli ascolti che artistico con premiazioni prevedibile e fin troppo scontate.

L'obiettivo di questi Academy Awards sembra il voler puntare su un "usato sicuro", ritornando ai vecchi modelli di presentazione della serata. A confermarlo è il ritorno di Jimmy Kimmel alla conduzione degli Oscar 2023. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!