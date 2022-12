Oscar 2023, annunciate le shortlist: Avatar va già fortissimo, ma l'Italia è fuori

Gli Oscar 2023 iniziano a prendere forma: dopo la conferma dell Academy sulle nuove regole per reintegrare alla diretta la premiazione di tutte le categorie, in queste ore sono state ufficialmente annunciate le prime shortlist, con Avatar: La via dell'acqua di James Cameron già davanti a tutti.

Il blockbuster di 20th Century Studios ha ottenuto 4 pre-nomination, tutte potenzialmente traducibili in candidature ufficiali se non proprio in vittorie (nel campo degli effetti speciali, ad esempio, non ci aspettiamo un altro vincitore). L'unico altro titolo ad aver fatto meglio è il war-movie di Netflix di produzione tedesca Niente di nuovo sul fronte occidentale, arrivato a cinque pre-nomination inclusa quella per il miglior film internazionale, ma vederlo portare via una statuetta durante la cerimonia del prossimo marzo sarebbe a dir poco una sorpresa, considerata la competizione.

Purtroppo dobbiamo segnalare che, ancora una volta, l'Italia l'Oscar lo vincerà l'anno prossimo: il film scelto per rappresentare la nostra industria, Nostalgia di Mario Martone con protagonista Pierfrancesco Favino, non è rientrato nella short-list per i migliori film internazionali.

Di seguito tutte le shortlist, in ordine alfabetico:

Miglior documentario

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Bad Axe

Children of the Mist

Descendant

Fire of Love

Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song Hidden Letters

A House Made of Splinters

The Janes

Last Flight Home

Moonage Daydream

Navalny

Retrograde

The Territory

Miglior film internazionale

Argentina, Argentina, 1985

Austria, Corsage

Belgium, Close

Cambodia, Return to Seoul

Denmark, Holy Spider

France, Saint Omer

Germany, All Quiet on the Western Front

India, Last Film Show

Ireland, The Quiet Girl

Mexico, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Morocco, The Blue Caftan

Pakistan, Joyland

Poland, EO

South Korea, Decision to Leave

Sweden, Cairo Conspiracy

Miglior trucco e acconciatura

All Quiet on the Western Front

Amsterdam

Babylon

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Blonde

Crimes of the Future

Elvis

Emancipation

The Whale

Miglior colonna sonora

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

The Banshees of Inisherin

Black Panther: Wakanda Forever

Devotion

Don't Worry Darling

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Guillermo del Toro's Pinocchio

Nope

She Said

The Woman King

Women Talking

Miglior canzone originale

"Time" from Amsterdam

"Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" from Avatar: The Way of Water

"Lift Me Up" from Black Panther: Wakanda Forever

"This Is A Life" from Everything Everywhere All at Once

"Ciao Papa" from Guillermo del Toro's Pinocchio

"Til You’re Home" from A Man Called Otto

"Naatu Naatu" from RRR

"My Mind & Me" from Selena Gomez: My Mind & Me

"Good Afternoon" from Spirited "

Applause" from Tell It like a Woman

"Stand Up" from Till

"Hold My Hand" from Top Gun: Maverick

"Dust & Ash" from The Voice of Dust and Ash

"Carolina" from Where the Crawdads Sing

"New Body Rhumba" from White Noise

Miglior sonoro

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Guillermo del Toro's Pinocchio

Moonage Daydream

Top Gun: Maverick

Migliori effetti speciali

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Jurassic World Dominion

Nope

Thirteen Lives

Top Gun: Maverick

Ricordiamo che gli Oscar 2023 saranno presentati da Jimmy Kimmel, che torna come ospite per una terza volta. Le nomination saranno annunciate il 24 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 12 marzo.