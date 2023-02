Oscar 2023, Andrea Riseborough rompe il silenzio sulle polemiche: 'Sono sbalordita'

Dopo l'esilarante spot degli Oscar 2023 con Jimmy Kimmel, torniamo a parlare della sorprendente nomination come miglior attrice di Andrea Riseborough e delle polemiche scoppiate immediatamente dopo l'annuncio delle candidature agli Oscar 2023.

In una nuova intervista esclusiva con Deadline, infatti, l'attrice ha rotto il silenzio su quanto accaduto in queste settimane, che per lei sono state una vera e propria altalena di emozioni: "Sono rimasta sbalordita", ha detto ripensando a quei momenti. “Era difficile credere che potessi ottenere davvero la nomination, perché non eravamo seriamente in corsa per nient'altro. Anche se abbiamo avuto molto supporto, l'idea che potesse davvero accadere sembrava così remota. Penso che una volta che avrò il tempo di elaborare tutto, potrei riuscire a capire un po' meglio cosa è successo."

Come saprete, l'Academy ha deciso di non revocare la nomination Oscar di Andrea Riseborough per To Leslie, anche se la par certi versi innovativa campagna promozionale (fatta soprattutto di appelli via social e passaparola) potrebbe portare ad una revisione delle regole degli Oscar, cosa che la stessa attrice si augura. "Diciamo che è stata fonte di molta confusione", ha scherzato Riseborough commentando la cosa a The Hollywood Reporter. “La campagna per i premi è aspramente esclusiva, lo è da sempre. Non so quali misure possano favorire al meglio la meritocrazia, ma ho lavorato per scoprirlo e continuerò a farlo. Non solo ha senso che questa conversazione sia stata finalmente innescata, ma credo che sia necessario. L'industria cinematografica è terribilmente diseguale in termini di opportunità.”

Gli Oscar 2023 saranno consegnati il 12 marzo prossimo.