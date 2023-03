Oscar 2023, Ana de Armas difende Blonde: 'Non è stato fatto per piacere'

Chi scrive considera Blonde di Andrew Dominik un capolavoro e a mani basse il miglior film dello scorso anno, e anche la notoriamente bacchettona Academy, pur rigettando totalmente (e prevedibilmente) il film non ha potuto fare a meno di nominare Ana de Armas agli Oscar 2023 come miglior attrice.

Per questo motivo l'attrice cubana in questi giorni sta 'portando avanti la causa' del film con una serie di interviste promozionali, sostanzialmente fini a se stesse (del resto gli Oscar 2023 sembrano largamente indirizzati verso Everything Everywhere all at once e quasi certamente sarà Michelle Yeoh a vincere il premio per la miglior attrice, sorpassando la De Armas e la Cate Blanchett del bellissimo e complesso Tar) ma comunque interessanti da leggere per come sembrano voler tenere il punto alla base del film: Blonde è volutamente maschilista e crudele, per gettare in faccia al pubblico gli orrori subiti dalla protagonista. Una scelta decisamente polarizzante, che Ana de Armas però condivide:

"Non è un film fatto per compiacere le persone o per far piacere al pubblico, è difficile da guardare e rappresenta una pillola molto amara da ingoiare, specie per le persone del settore", ha dichiarato l'attrice. "Sento che il film fa sentire anche il pubblico come partecipante all'azione. Hollywood ha contribuito all'epoca, e contribuisce tuttora, allo sfruttamento del corpo degli attori, che sono persone costantemente sotto gli occhi del pubblico. Noi, il pubblico, agiamo nel guardare. E sono convinta che molte persone si siano sentite offese perché il film in un certo senso punta il dito verso di loro".



Praticamente l'antitesi del prototipo di film da Oscar: Blonde è ora in streaming su Netflix, gli Oscar 2023 saranno consegnati il 12 marzo prossimo.