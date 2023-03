Oscar 2023, Alice Rohrwacher sarà premiata per Le pupille? 'Se vinco, so chi ringraziare'

Alice Rohrwacher, regista di Corpo celeste, Le meraviglie e Lazzaro felice, potrebbe salire sul palco del Dolby Theatre a ritirare l'Oscar per Le pupille, cortometraggio live-action distribuito in esclusiva su Disney Plus.

A quanto pare, Rohrwacher ha già preparato un piccolo discorso. Così ha dichiarato: "Ci hanno fatto sapere che, in caso di vittoria, non possiamo parlare per più di 30, 40 secondi. C'è giusto il tempo per i ringraziamenti, però almeno so da chi iniziare. A quello... sì, ci ho pensato". Al suo fianco, oltre alla montatrice Carlotta Cristiani e al produttore Carlo Cresto-Dina di Tempesta Film – che la sostiene fin dal suo esordio nel 2011 con Corpo Celeste, – c'era un signore alto, vestito di scuro e con la barba bianca. "È mio padre" lo presenta all'ANSA, "domenica verrà con me". Non vediamo l'ora di assistere al verdetto, soprattutto considerando l'originalità dell'edizione di quest'anno: tra le tante novità, gli Oscar 2023 non avranno il tappeto rosso per la prima volta in oltre cinquant'anni. Inoltre, la regista ha già vinto il premio durante il Los Angeles Italia - Film, Fashion and Art Festival insieme a Aldo Signoretti (makeup artist di Elvis) e Chiara Tilesi (miglior canzone originale in Tell it like a woman).

La storia parla di un gruppo di 17 orfanelle costrette a seguire le rigide regole di un collegio di suore. Definite come "bambine cattive, "La loro ribellione si nutre di coerenza, di perseveranza verso ciò che si desidera. Poi lo condividono. In questo senso" conclude Rohrwacher, "sì, mi sento una di loro". Per approfondire l'argomento, ecco perché Alfonso Cuarón fa la storia del premio Oscar... grazie a un film italiano.