Oscar 2023, l'Academy ha deciso: ecco cosa succederà alla nomination di Andrea Riseborough

L'Academy ha preso una decisione sulla candidatura all'Oscar quale miglior attrice protagonista di Andrea Riseborough, protagonista del film To Leslie. Qualche giorno fa era stata aperta un'indagine per verificare la regolarità del processo che ha condotto l'attrice a ricevere una nomination per la sua performance nel film.

Bill Kramer, CEO dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, ha dichiarato che le preoccupazioni riguardanti la campagna promozionale per la candidatura di Riseborough non giustificano l'annullamento. Sul nostro sito potete recuperare tutte le nomination agli Oscar 2023.



"L'Academy ha stabilito che l'attività in questione non raggiunge il livello per il quale la nomination del film dovrebbe essere revocata. Tuttavia, abbiamo individuato i social media e le strategie delle campagne di sensibilizzazione che hanno causato agitazione. Queste strategie verranno affrontate direttamente con le parti responsabili" ha dichiarato Kramer.



Settimana scorsa Mary McCormack, moglie del regista di To Leslie, Michael Morris, avrebbe invitato un'email e chiamato moltissimi rappresentanti del ramo attori dell'Academy pregandoli di vedere il film e pubblicare online le loro recensioni sulla performance di Riseborough. Il percorso anomalo rispetto alla ricca macchina produttiva promozionale che solitamente viene organizzata per cercare di raggiungere la nomination agli Oscar ha insospettito l'Academy al punto dal convincerla ad avviare un'indagine.



Nei giorni scorsi Christina Ricci ha attaccato l'Academy per il suo atteggiamento e per l'ipotesi di cancellazione della candidatura. Ipotesi che ora sembra definitivamente svanire.