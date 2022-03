Oscar 2022, Will Smith svela il dolce messaggio di in bocca a lupo di Denzel Washington

La Notte degli Oscar 2022 si sta avvicinando, e in queste ore Denzel Washington ha inviato a Will Smith un dolce messaggio di in bocca al lupo in vista della 'battaglia' per la vittoria dell'ambita statuetta per il miglior attore protagonista.

Nel corso di una recente intervista, la star di King Richard ha dichiarato: "Abbiamo passato molto tempo insieme, io e Denzel. E' sempre stato un mentore per me, e l'altro giorno mi ha afferrato e mi ha detto: 'Questo è il tuo anno'. Mi ha semplicemente abbracciato e ha detto: 'Sono così felice per te. Amo la persona che stai diventando.' Mi conosce da anni, sono sempre andato da lui per qualsiasi consiglio mi servisse, e oggi mi dice che è orgoglioso di ciò che sono diventato. Mi sono commosso, perché ho capito quello che intendeva: finora sulle sue spalle c'è stato un peso enorme, e adesso è come se quel peso fosse stato sollevato".

Ricordiamo che Will Smith è nominato per la sua interpretazione nei panni di Richard Williams nel film King Richard, che segue la vera storia delle superstar del tennis Venus e Serena Williams mentre raggiungono il successo sotto la guida ossessiva del padre Richard. Il film è diretto da Reinaldo Marcus Green ed è stato candidato a sei Oscar in totale, incluso quello per il miglior film dell'anno. Dall'altra parte, Denzel Washington è nominato nella stessa categoria per The Tragedy of Macbeth, adattamento del dramma di William Shakespeare scritto e diretto da Joel Coen (senza il fratello Ethan) candidato a tre Oscar in totale.

Per altre letture, ecco i film più nominati agli Oscar 2022.