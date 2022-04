Oscar 2022, Will Smith si è scusato con l'Academy in videochiamata

Will Smith si è scusato per aver schiaffeggiato e urlato imprecazioni nei confronti di Chris Rock nel corso degli Oscar attraverso una videochiamata su Zoom con i vertici dell'Academy, a quanto pare all'insaputa di altri consiglieri, che il giorno successivo si sono riuniti per avviare procedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Secondo quanto riporta Screendaily, la videochiamata è stata breve e la CEO dell'Academy, Dawn Hudson, insieme al presidente David Rubin, hanno informato Smith che ci saranno delle conseguenze dopo l'aggressione perpetuata nei confronti di Rock sul palco degli Oscar.

Ma qual è stata la reazione di Jada Pinkett Smith allo schiaffo del marito nei confronti di Rock? Un video mostra proprio quei momenti in concomitanza con l'aggressione.



Ieri ABC News ha pubblicato un estratto dell'intervista ad un produttore degli Oscar, Will Packer, che andrà in onda in queste ore su Good Morning America. Nell'intervista Packer afferma che la polizia di Los Angeles ha parlato con lui e Chris Rock dopo l'incidente sul palco, dichiarando di essere pronti ad arrestare Smith nel caso in cui Rock avesse sporto denuncia, opzione scartata in seguito dal comico.



Lunedì Will Smith, dopo esser stato ripreso a festeggiare al party di Vanity Fair, si è scusato con Rock su Instagram.

Una standing ovation per Chris Rock ha fatto da cornice allo show dell'attore mercoledì sera; dal palco del suo show a Boston, Rock ha spiegato di star ancora elaborando quanto accaduto.