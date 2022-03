Oscar 2022, Will Smith potrebbe perdere il premio? Le voci dopo lo schiaffo in diretta

In queste ore non si parla d'altro. Lo schiaffo di Will Smith sul palco degli Oscar a Chris Rock ha generato, ovviamente, tantissime critiche e articoli sui media di tutto il mondo. Il New York Post si è chiesto se la possibilità che l'Academy possa togliere il riconoscimento all'attore sia concreta oppure no, in base al regolamento.

Una fonte direttamente da Hollywood citata dal giornale americano ha dichiarato:"È fondamentalmente un'aggressione, erano così tutti scioccati nella sala, c'era davvero disagio. Penso che Will non voglia restituire l'Oscar ma chissà cosa accadrà adesso".



Nell'articolo ci si chiede se esista la concreta possibilità che a Will Smith venga tolto l'Oscar appena conquistato in seguito allo schiaffo rifilato a Chris Rock.

L'Academy in effetti ha regole piuttosto severe in merito a queste situazioni e tra i commenti dei colleghi spicca la dura reazione di Judd Apatow:"Avrebbe potuto ucciderlo, è pura rabbia e violenza fuori controllo. Hanno sentito un milione di battute su di loro negli ultimi tre decenni. Non sono una matricola nel mondo di Hollywood e della commedia. Ha perso la testa".



Nel frattempo l'Academy ha commentato l'episodio, dichiarando di non condonare in alcun modo la violenza ma per il momento non ci sono conferme sulla possibile decisione di togliere l'Oscar appena consegnato a Will Smith per la sua performance in Una famiglia vincente - King Richard.