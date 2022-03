Oscar 2022, Whoopi Goldberg su Will Smith: 'Certa gente sbrocca, lui ha sbroccato'

Non c'è personalità di Hollywood che in queste ore non stia commentando quanto avvenuto durante la Notte degli Oscar tra Will Smith e Chris Rock: l'ultima a dire la sua è stata Whoopi Goldberg, che come tanti suoi colleghi ha definito eccessiva la reazione del protagonista di King Richard alla provocazione del comico.

Mentre si parla di un possibile chiarimento tra Will Smith e Chris Rock, infatti, la nota attrice ha voluto analizzare la questione durante la sua trasmissione The View: "Penso che lui abbia reagito in maniera eccessiva" sono state le parole di Goldberg, che comunque non ha giustificato la battuta di Chris Rock: "A me avrebbe dato parecchio fastidio. E poi hai addosso tutta quella pressione, sei lì che speri di vincere e cerchi di salvare la faccia".

"Lo comprendo. Non tutti riescono a comportarsi come vorrebbero sotto pressione. Certa gente semplicemente sbrocca, lui ha sbroccato. Ciò che voglio dire è che è davvero bello che Chris Rock non abbia trascinato oltre la cosa. Non so se dopo ci siano state delle scuse o meno. Tutto ciò che so è che certe volte arrivi ad un punto in cui ti comporti male. Io stessa mi sono comportata male in certe occasioni" ha poi concluso l'attrice.

Vedremo quanto tempo ancora terrà banco questa polemica e, soprattutto, se i diretti interessati avranno qualcosa da dire al riguardo. Nelle scorse ore, intanto, anche Jaden Smith ha difeso il padre Will per la sua reazione alla battuta di Chris Rock.