Oscar 2022, West Side Story da record: Anita ora è come Don Corleone e Joker!

I vincitori degli Oscar 2022 hanno decretato un nuovo record stabilito da West Side Story di Steven Spielberg, e soprattutto dalla Anita di Ariana DeBose, attrice premiata con la statuetta per la miglior interpretazione femminile da non protagonista.

Ariana DeBose, infatti, ha vinto lo stesso premio che Rita Moreno vinse nel West Side Story originale grazie all'interpretazione dello stesso personaggio, la portoricana Anita: le due attrici adesso condividono il record con quattro giganti della storia del cinema, tutti attori maschi, ovvero Marlon Brando, Robert De Niro, Heath Ledger e Joaquin Phoenix.

Questo perché Marlon Brando e Robert De Niro vennero premiati con l'Oscar per l'interpretazione dello stesso personaggio, il gangster Don Vito Corleone, rispettivamente ne Il padrino e ne Il padrino - Parte II, mentre lo stesso accadde anni dopo con il villain dei fumetti Joker, che valse ad Heath Ledger il premio Oscar come miglior attore non protagonista per Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e a Joaquin Phoenix il premio Oscar come miglior attore protagonista per Joker di Todd Phillips. In entrambi i casi però non si trattò dello stessa statuetta (Brando vinse protagonista, De Niro non protagonista) quindi Rita Moreno e Ariana DeBose sono le uniche persone nella storia a poter condividere letteralmente lo stesso premio per lo stesso personaggio, con Anita, Joker e Don Vito Corleone che diventano di conseguenza i personaggi più vincenti nella storia degli Oscar.

Nel frattempo, Chris Rock ha rotto il silenzio sullo schiaffo di Will Smith, commentando per la prima volta ciò che è accaduto durante gli Oscar 2022.