Oscar 2022, We Don't Talk About Bruno diventa We Don't Talk About Jada: la spassosa cover

Se c'è una cosa che questi Oscar ci hanno insegnato è che no, meglio non fare battute su Jada Pinkett-Smith in presenza del marito Will: la reazione della star di King Richard alle freddure di Chris Rock ha fatto il giro del mondo in pochi istanti, portando inevitabilmente anche alla nascita delle prime parodie.

Dopo i numerosi meme sullo schiaffo di Will Smith che durante la giornata di ieri hanno letteralmente infestato i social, ad esempio, ad entrare a gamba tesa sulla polemica è James Corden, che ha fatto anche stavolta ciò che gli riesce meglio: mettere ogni cosa in musica, stavolta con l'ausilio di una canzone clamorosamente esclusa dalla cinquina degli Oscar.

Stiamo parlando di We Don't Talk About Bruno, brano portante della colonna sonora del vincitore dell'Oscar per il Miglior film d'animazione Encanto (per l'Oscar alla Miglior canzone è stato presentato infatti il brano Dos Oruguitas), che per l'occasione si è trasformato in un'inedita We Don't Talk About Jada, chiaro riferimento a Jada Pinkett-Smith.

Una parodia che, com'è abitudine per lo stile di James Corden, non sembra voler offendere nessuno, ma solo fare un po' di ironia sulla questione che ha sconvolto Hollywood nelle ultime ore: speriamo che il buon Will non reagisca male anche stavolta! Pare, comunque, che Chris Rock non fosse al corrente dell'alopecia di cui soffre Jada Pinkett-Smith: sarà vero? Lo scopriremo nelle prossime ore!