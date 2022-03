Oscar 2022, vergogna sul palco: Will Smith colpisce Chris Rock in diretta

A quanto pare la doppia vittoria di Zack Snyder contro Spiderman No Way Home non sarà ricordata come il colpo di scena più clamoroso agli Oscar 2022, dato che Chris Rock e Will Smith sono stati protagonisti di una vergognosa lite in diretta.

Il momento di tensione e di grande imbarazzo si è verificato sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles nel bel mezzo della cerimonia di premiazione degli Oscar: il comico americano Chris Rock stava presentando il vincitore per l'Oscar al miglior documentario quando una sua battuta sulla moglie di Will Smith, Jada Pincket Smith, non è proprio andata già all'attore di King Richard. All'improvviso infatti Will Smith si è alzato dal suo posto e, raggiunto Chris Rock, lo ha colpito al volto con uno schiaffo.

Lì per lì tutti i presenti - e tutto il mondo sintonizzato - ha probabilmente pensato ad uno sketch mal riuscito, ma ogni dubbio si è dissipato quando Smith, tornato al suo posto, ha continuato ad insultare violentemente Chris Rock, rimasto ammutolito sul palco. Con una battuta il comico e attore ha provato a minimizzare la cosa, senza riuscire però a nascondere lo shock per l'accaduto.

La scena, destinata a passare alla storia come il momento più vergognoso degli Oscar, è diventata immediatamente virale sui social con l'hashtag DAMN WILL: e pensare che, tra pochi minuti, Will Smith probabilmente dovrà tornare sul palco per ritirare il suo primo Oscar come miglior attore.

Per altre notizie da Los Angeles, Drive my car ha battuto Sorrentino per l'Oscar al miglior film internazionale.