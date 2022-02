Oscar 2022: No Time To Die 007 potrebbe fare la storia della saga di James Bond

Se West Side Story sta già stabilendo record agli Oscar 2022, alla prossima cerimonia degli Academy Awards 007 No Time To Die potrebbe fare la storia della saga di James Bond.

All'annuncio delle nomination per gli Oscar 2022, infatti, l'ultimo film della saga con protagonista Daniel Craig si è assicurato ben tre candidature, quelle per le statuette al miglior suono, ai migliori effetti visivi e, naturalmente, alla migliore canzone originale, l'acclamata e già pluri-premiata 'No time to die' di Billie Eilish: queste tre nomination bastano già per un curioso primato all'interno del franchise di 007, in quanto No time to die è il terzo film consecutivo della serie a guadagnare almeno una nomination Oscar, eppure una vittoria potrebbe rendere quel record ancora più dolce.

Prima delle nomination di No Time to Die, infatti, i due precedenti film di James Bond, Skyfall e SPECTRE, hanno entrambi portato a casa l'Academy Award per la migliore canzone originale (Skyfall ha vinto anche l'Oscar per il miglior montaggio sonoro). Una vittoria di No Time to Die porterebbe la serie a tre Oscar di fila, cosa che è accaduta solo una volta nella storia del longevo franchise: negli anni '60, quando il terzo e il quarto film della serie, Goldfinger e Thunderball, vinsero consecutivamente due statuette (Migliori effetti sonori nel 1965 per Goldfinger e Migliori effetti speciali per Thunderball nel 1966). Attualmente dunque la run di Daniel Craig è in parità con quella di Sean Connery per due statuette consecutive, ma la canzone di Billie Eilish potrebbe spingere in testa il Bond di Craig.

Ricordiamo che la sigla di No Time to Die, scritta da Billie Eilish e Finneas O'Connell, ha già portato a casa numerosi premi: la canzone ha già vinto il Best Song Written for Visual Media ai Grammy Awards, Best Song - Feature Film agli Hollywood Music in Media Awards e Best Original Song ai Golden Globes. Pensate che riuscirà a trionfare anche agli Oscar? Lo scopriremo il prossimo 27 marzo.