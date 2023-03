Oscar 2023, The Rock incontra Brendan Fraser in un'esperienza che 'chiude il cerchio'

In un post su Instagram, Dwayne "The Rock" Johnson ha condiviso il video del suo incontro con Brendan Fraser nel backstage degli Oscar, definendolo come un momento "che chiude il cerchio: i due attori, infatti, hanno recitato nello stesso cast del film del 2001 La mummia - Il ritorno.

Così ha scritto The Rock come descrizione del post: "Incontrare il mio amico di vecchia data Brendan Fraser insieme ai suoi figli è stato un momento epico, che chiude il cerchio. Il primo film della mia carriera hollywoodiana è stato proprio LA MUMMIA - IL RITORNO, con Brendan come protagonista. Molte persone critiche e ciniche stavano scommettendo contro di me in quel momento, ma Brendan mi ha accolto a braccia aperte e sostenuto ampiamente. No, non dimentico mai le persone gentili. E ora, a molti anni di distanza, Brendan vince il suo Oscar come MIGLIOR ATTORE per The Whale, mentre io sono diventato famoso per aver indossato un marsupio" aggiunge con un pizzico di ironia, riferendosi alla celebre foto del 1994 che lo ritrae con un dolcevita nero, una catena d'argento, jeans e, appunto, un marsupio.

Ha infine concluso: "Congratulazioni, fratello – goditi i tuoi fiori". Il video è privo di audio, ma dalle espressioni dei due attori possiamo immaginare quanto entrambi fossero felici dell'inaspettato incontro. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di The Whale.

Inoltre, stando ad alcune descrizioni, il franchise iniziato nel 1999 da Stephen Sommers potrebbe non terminare qui: Brendan Fraser è pronto per un nuovo film de La Mummia!