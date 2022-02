Oscar 2022, Steven Spielberg rompe un altro record: 11 nomination al miglior film

Non è da tutti, a meno che tu non sia Steven Spielberg. Il grande regista hollywoodiano ha infranto un altro prestigioso record che lo incastona sempre di più nella storia degli Oscar. Grazie alla nomination al miglior film ottenuta con West Side Story, Spielberg è il regista ad essere stato candidato più volte nella categoria più importante.

Al termine dell'annuncio delle ultime nomination agli Oscar 2022, Steven Spielberg è ufficialmente diventato colui che ha ottenuto il maggior numero di candidature nella categoria più importante, quella al Miglior film, nel corso della carriera: 11 nomination!

Inoltre, con la candidatura ricevuta anche per la miglior regia, Spielberg entra anche in quel ristretto gruppo di registi nominati per ben 8 volte (o di più) al premio: con lui ci sono solamente Billy Wilder (con 8 nomination anche lui), Martin Scorsese (che ne ha ottenute ben 9) e il grande William Wyler (che invece ne ha più di tutti, 11 nomination).

Se dovesse anche aggiudicarsi la vittoria come miglior regista per West Side Story, Spielberg salirebbe a quota 3 Oscar alla miglior regia, unendosi a Frank Capra e John Ford, gli unici registi finora ad aver ricevuto tre statuette nella categoria.

Ricordiamo che West Side Story ha vinto il Golden Globe nella categoria miglior film musical o comedy quest'anno.

Spielberg, amante dei musical al punto da iniziare Indiana Jones e il Tempio Maledetto proprio con uno stacchetto musicale (ideato in sceneggiatura da George Lucas come omaggio alla passione dell'amico-collega nei confronti di questo genere che ha fatto la gloria di Hollywood), con West Side Story 'esordisce' nel musical e 'sperimenta' su sé stesso e soprattutto sul suo cinema il ballo e la musica, la recitazione cantata e la narrazione sviluppata attraverso il movimento dei corpi.

In attesa degli Oscar 2022, il 27 marzo, vi lasciamo alla nostra recensione di West Side Story.