Oscar 2022, anche Steven Spielberg contro la decisione dell'Academy: 'Spero cambino idea'

La decisione dell'Academy pre-registrare la premiazione di 8 categorie per gli Oscar 2022 ha fatto e continua a far discutere il mondo del cinema, e adesso anche Steven Spielberg ha detto la sua in merito.

Sono stati già tanti i registi ad aver criticato l'Academy per aver nuovamente pensato di modificare la cerimonia degli Oscar agendo a discapito di alcune categorie come Miglior Trucco o Miglior Colonna Sonora Originale, che salvo modifiche dell'ultimo minuto (come accadde qualche anno fa) saranno premiate prima della trasmissione della cerimonia, ma ora si aggiunge anche Steven Spielberg.

"Sono in disaccordo con la decisione presa dal comitato esecutivo. Credo profondamente che questo sia il medium che richiede maggior collaborazione al mondo. Tutti noi realizziamo film insieme, diventiamo una famiglia in cui un'abilità è indispensabile tanto quanto un'altra" ha affermato il celebre regista "Penso che agli Academy Awards tutti debbano avere la stessa importanza. Siamo tutti sullo stesso piano, cercando di fare del nostro meglio nel raccontare le migliori storie possibili. E ciò significa, per me, che tutti siano presenti a tavola a ora di cena".

"Quando ripenso al passato, penso che Lo Squalo non sarebbe stato lo stesso senza John Williams. Con West Side Story, quando Tony sta cantando Tonight con Maria, senza lo scenografo Adam Stockhausen loro due canterebbero su uno scalino e un'impalcatura in uno studio vuoto. Senza montaggio, tutti i miei film sarebbero un susseguirsi di riprese senza ordine" ha poi continuato "Lavoriamo insieme per far sì che possa avvenire la magia, e sono rattristato dal fatto che non saremo tutti insieme in diretta per vedere accadere tutto questo. Ognuno avrà il suo momento sotto i riflettori. Tutti i vincitori vedranno il loro discorso in tv. Ma è proprio l'idea che non saremo tutti lì nello stesso momento [a rattristarmi]".

E nonostante la grande stima nei confronti dell'Academy, Spielberg non può proprio disse concorde, e anzi, spera in una modifica dell'ultimo minuto: "Provo grande rispetto per i miei colleghi e il Presidente dell'Academy David Rubin. E la la stessa cosa andò vicino al verificarsi tre anni fa, ma all'ultimo si cambiò idea e quattro categorie che avrebbero dovuto premiare durante la pubblicità sono invece state premiate in diretta. Spero che [anche questa volta] cambino idea, ma non me lo aspetto e non sono ottimista al riguardo".