Oscar 2022: Spider-Man e Shang-Chi potrebbero fare la storia

L'evento più atteso dell'anno per gli appassionati di cinema si avvicina. Stasera, infatti, ci sarà la notte degli Oscar, che potrete seguire con noi in diretta su Twitch. Tanta l'attesa per le categorie principali, dove c'è la grande esclusione di prodotti Marvel. Tuttavia sembra che Spider-Man e Shang-Chi possano comunque fare la storia.

Le due pellicole, infatti, sono in lizza in due nuove categorie: Fan Favorite e Oscars Cheer Moment. Ma c'è di più, perché sembrerebbe che i film del MCU siano in netto vantaggio rispetto agli altri possibili vincitori. In caso di trionfo, gli Studios non sarebbero solo i primi a vincere nelle nuove categorie, ma porterebbero a casa la statuetta dopo un bel numero di anni. Per la precisione tre, perché Black Panther ha vinto tre Oscar nel 2019.

Certo, la Marvel non può ancora dirsi soddisfatta, perché è stata esclusa ancora una volta dalla categoria più importante, quella di Miglior Film, ma potrebbe fare la storia ancora in altri modi. Infatti sia Spider-Man sia Shang-Chi sono candidati nella categoria Migliori effetti visivi, dove gli Studios hanno ricevuto ben 10 nomination nel corso degli anni, e mai nessun trionfo. Se questo dovesse arrivare per uno dei due film, sarebbe dunque la prima vittoria della Marvel nella categoria in questione.

Spider-Man: No Way Home potrebbe invece lasciare il segno tra i film dedicati al giovane supereroe. Se ottenesse una statuetta, infatti, sarebbe solo la terza pellicola dedicata a Peter Parker a farlo, perché in precedenza solo Spider-Man 2 di Raimi e Into the Spider-Verse sono riusciti a vincere l'Oscar, il primo per i Migliori effetti visivi e il secondo come Miglior film d'animazione.

Riusciranno i due film Marvel a fare la storia? Lo scopriremo soltanto stanotte.