Oscar 2022: Sorrentino si arrende a Drive my car, il Giappone torna a vincere dopo 14 anni

La notte degli Oscar 2022 continua dal Dolby Theatre di Los Angeles, dal cui palcoscenico pochi istanti fa è stato annunciato che Drive my car di Ryusuke Hamaguchi ha vinto il premio per il miglior film internazionale.

Il film, tratto dal racconto omonimo di Haruki Murakami contenuto nella raccolta 'Uomini senza donne', ha riscosso un notevole successo di critica fin dalla sua prima mondiale, tenutasi al Festival di Cannes 2021, dove fu premiato per la miglior sceneggiatura. Oggi si presentava agli Oscar 2022 come il film giapponese con più candidature nella storia, ben quattro, al pari di quelle da record di Ran di Akira Kurosawa: il film di Hamaguchi come detto intasca l'Academy Award per il miglior film internazionale, e al momento della stesura di questo articolo è ancora in corsa per gli Oscar alla miglior sceneggiatura originale (primo film giapponese a raggiungere una nomination in questa categoria), l'Oscar alla migliore regia e l'Oscar al miglior film dell'anno (primo film giapponese a raggiungere la candidatura in questa categoria).

Il Giappone non vinceva agli Oscar dal 2008, anno in cui la statuetta per il miglior film internazionale - che allora si chiamava ancora 'Oscar per il miglior film straniero' - venne assegnata a Departures di Yojiro Takita. Amarezza per l'Italia, che concorreva col film di Paolo Sorrentino, E' stata la mano di Dio: ricordiamo comunque che Netflix è ancora in corso per il premio più ambito della serata, quello a miglior film, con Don't Look Up e soprattutto con Il potere del cane, uno dei due maggiori favoriti alla vittoria finale insieme a Coda - I segni del cuore.