Oscar 2022, anche il sindacato degli attori condanna Will Smith e prenderà provvedimenti

La SAG-AFTRA si è espressa sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar, definendo le sue azioni "inaccettabili". Il sindacato è in contatto con l'Academy e la ABC e "lavorerà per garantire che questo comportamento sia affrontato in modo appropriato", aggiungendo che al momento non intende commentare alcun procedimento verso i suoi membri.

Nel comunicato del sindacato attori possiamo leggere: "Come sindacato che rappresenta i presentatori e gli altri artisti che lavorano agli Oscar, il SAG-AFTRA si impegna a garantire che i nostri membri lavorino sempre in un ambiente sicuro. La violenza o l'abuso fisico sul posto di lavoro non sono mai appropriati e il sindacato condanna qualsiasi comportamento del genere. L'incidente che ha coinvolto Will Smith e Chris Rock agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile. Siamo stati in contatto con l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e la ABC riguardo a questo incidente, e lavoreremo per assicurare che questo comportamento sia affrontato in modo appropriato".

Quando si è accennato alla possibilità di procedere con delle sanzioni nei confronti di Will Smith, i portavoce hanno preferito non commentare. Le scuse ufficiali di Will Smith sono arrivate questa mattina e l'attore si è scusato anche per la prima volta con Chris Rock, al quale ha chiesto perdono per la sua reazione vergognosa agli Oscar:

"Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non rispecchiano l'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l'Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che erano collegati da ogni parte del mondo."

Staremo a vedere cosa succederà; intanto l'Academy ha aperto un'inchiesta nei confronti di Smith.