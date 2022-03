Oscar 2022: sicuri di conoscere tutti i film in lingua straniera nominati a Miglior Film?

La recente assegnazione dei PGA Awards ha scombussolato la corsa agli Oscar 2022, che verranno assegnati domenica prossima 27 marzo dal palco del solito Dolby Theatre di Los Angeles: a sette giorni dall'evento, vi proponiamo una piccola grande curiosità sul premio più famoso di Hollywood.

Conoscete tutti i film in lingua straniera nominati all'Oscar Miglior Film? Non sono tanti se si tiene conto dell'intera storia del premio (il più antico del mondo del cinema, assegnato per la prima volta nel 1929) ma messi insieme formano una bella lista che ogni appassionato di cinema (e di statistiche) dovrebbe conoscere a memoria. La trovate qui sotto:

La grande illusione di Jean Renoir (1938) : lingua francese, con porzioni in tedesco, russo e inglese

: lingua francese, con porzioni in tedesco, russo e inglese Z - L'orgia del potere di Costa Gravas (1969) : lingua francese

: lingua francese Karl e Kristina di Jan Troell (1972) : lingua svedese

: lingua svedese Sussurri e grida di Ingmar Bergman (1973) : lingua svedese

: lingua svedese Il postino di Michael Radford (1995) : lingua italiana, con porzioni in spagnolo

: lingua italiana, con porzioni in spagnolo La vita è bella di Roberto Benigni (1998) : lingua italiana, con porzioni in tedesco e in inglese

: lingua italiana, con porzioni in tedesco e in inglese La tigre e il dragone di Ang Lee (2000) : lingua mandarino

: lingua mandarino Babel di Alejandro Gonzalez Inarritu (2006) : lingue inglese, arabo, spagnolo, giapponese, lingua dei segni giapponese, berbera

: lingue inglese, arabo, spagnolo, giapponese, lingua dei segni giapponese, berbera Lettere da Iwo Jima di Clint Eastwood (2006) : lingua giapponese, con porzioni in inglese

: lingua giapponese, con porzioni in inglese Amour di Michael Haneke (2012) : lingua francese

: lingua francese Roma di Alfonso Cuaron (2018) : lingua spagnola, mixteca

: lingua spagnola, mixteca Parasite di Bong Joon Ho (2019) : lingua coreana

: lingua coreana Minari di Lee Isaac Chung (2020) : lingua coreana

: lingua coreana Drive my car di Ryusuke Hamaguchi (2021): lingua giapponese, con porzioni in inglese, tedesco, coreano, mandarino, indonesiano, filippino e lingua dei segni coreana

I film non in lingua inglese col maggior numero di nomination agli Oscar sono La tigre e il dragone e Roma (entrambi ad una cifra record di dieci candidature); l'unico film non in lingua inglese ad aver vinto il premio Oscar per Best Picture è Parasite.

Per altri approfondimenti, sapete perché in Drive my car è stata usata una macchina rossa quando in realtà nel racconto di Murakami c'è una macchina gialla?