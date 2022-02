Oscar 2022: Seth Rogen: 'Magari alla gente semplicemente non interessano gli Oscar'

A pochi giorni dall'annuncio delle nomination agli Oscar 2022, il famoso comico americano Seth Rogen è intervenuto nel dibattito riguardante la prossima edizione degli Oscar e il ruolo di questa premiazione in generale, arrivando alla seguente conclusione: "magari alla gente semplicemente non interessa".

Nello specifico, il comico stava tenendo un'intervista promozionale per il suo spot con Paul Rudd delle patatine Lay's per il prossimo Super Bowl. Interrogato su quale sia il suo pensiero riguardo gli Oscar e il loro calo di attrattiva sul pubblico, Seth Rogen ha risposto con le parole seguenti: "Non capisco perché alla gente del cinema importi così tanto se alle altre persone interessino i premi che diamo a noi stessi. Secondo me, forse alla gente semplicemente non interessa. Nessun'altra industria pretende che il pubblico si interessi a quali premi si autoassegna. Magari un tempo alla gente importava ed ora non più. E perché dovrebbe?".

Il discorso di Seth Rogen si riferisce alla crisi di ascolti televisivi che sta affliggendo gli Oscar, infatti, la cerimonia dello scorso anno ha registrato solamente 9.23 milioni di telespettatori, ovvero un calo del 51% rispetto ai 18.69 milioni di telespettatori dell'edizione 2020. Per cercare di ovviare alla crisi, l'Academy è tornata a concedere un totale di dieci candidature al miglior film, nella speranza di includere anche pellicole più commerciali per attirare più pubblico. Però, come abbiamo visto, i più grandi blockbuster di quest'anno, No Time to Die e Spider-Man: No Way Home, sono rimasti esclusi dalle categorie più prestigiose.

Voi siete interessati all'edizione di quest'anno e seguirete la notte degli Oscar? Vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti e vi ricordiamo che la cerimonia degli Oscar 2022 si terrà durante la notte tra il 27 e 28 marzo.