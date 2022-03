Oscar 2022: secondo Greig Fraser si andrà sempre più verso una maggiore inclusività

Nel corso della 94esima cerimonia degli Oscar, Greig Fraser ha vinto il suo primo premio per la Miglior Fotografia, in una categoria che presentava nomi di grande spessore, come quello di Ari Wegner. La DOP de Il Potere del Cane è soltanto la seconda donna nella storia a ottenere una nomination nella categoria. Ecco cosa ha detto Fraser in merito.

"La cinematografia ha un lungo tempo di anticipo", ha spiegato il DOP ai microfoni di The Wrap. "Per imparare a essere un direttore della fotografia ci vuole tempo. E per questo vuol dire che stiamo guardando il mondo quasi al contrario. Stiamo esaminando la [mancanza di opportunità del] 2010, 2011, 2012. Quindi credo che a questo punto arrivati nel 2022 stiamo iniziando il processo per cui le persone sottorappresentate, le donne, le minoranze possano in qualche modo avere un voce nel mondo della fotografia."

Fraser ha aggiunto di essere molto felice del fatto che si stia dando spazio a nuove visioni, verso le quali cresce sempre un maggiore interesse, che lo porta a chiedersi dove saremo tra dieci anni. "Sono davvero entusiasta di scoprire cosa accadrà, dal punto di vista cinematografico, nel 2032. [...] Sarà emozionante". Il DOP ha poi elogiato il lavoro dell'australiana Wegner su Il Potere del Cane.

Bisogna ricordare che anche nelle altre categorie importanti le donne non hanno avuto molte opportunità nel corso delle 94 edizioni del festival. Quest'anno, infatti, Jane Campion si è aggiudicata il premio per la Miglior Regia, diventando soltanto la terza donna a ottenerlo nella storia. Un dato sconvolgente, che si unisce a un altro piuttosto negativo: le donne, in questa edizione, rappresentavano soltanto il 23% dei vincitori totali, la percentuale più bassa dal 2018.

Un lavoro lungo, dunque, quello che c'è da fare. Ecco intanto la lista di tutti i vincitori degli Oscar 2022.