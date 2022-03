Oscar 2022: schizzano le vendite del tour di Chris Rock dopo lo schiaffo di Will Smith

Nonostante la vergogna dell'essere stato preso a schiaffi da Will Smith nella Notte degli Oscar 2022 a causa di una battuta infelice sulla moglie Jada Pinkett Smith, Chris Rock può guardare comunque al lato positivo di tutta la vicenda: le vendite dei biglietti del suo nuovo tour di stand-up sono schizzate alle stelle andando letteralmente a ruba.

Secondo The Hollywood Reporter, nei due giorni successivi al caos della cerimonia, le vendite dei biglietti per lo stand-up di Rock sono salite alle stelle: StubHub, la società di scambio e rivendita di biglietti, ha detto di aver registrato un aumento di 25 volte delle vendite giornaliere in ciascuno degli ultimi due giorni, rispetto a quanto registrato il mese scorso, per il tour di Rock. L'azienda ha aggiunto che le vendite cumulative degli ultimi due giorni hanno superato il totale delle vendite del tour di Rock in tutto marzo. Inoltre, il prezzo medio dei biglietti venduti è salito da 150-200 dollari a circa 250 dollari a biglietto.

Le vendite dei biglietti, ha affermato sempre StubHub a THR, tendono ad aumentare uno o due giorni prima di uno spettacolo. Il fatto è che il prossimo spettacolo di Chris Rock è addirittura l'8 aprile, il che li porta a dare la colpa dell'impennata a quella che potrebbe finire per essere la cosa più vergognosa mai accaduta in quasi cent'anni di cerimonie degli Oscar (incluso il jogger nudo e, sì, la gaffe per la premiazione di Moonlight). Proprio rimanendo in tema, scoprite i momenti più imbarazzanti nella storia degli Oscar.

Nel corso della mattinata di ieri, Will Smith si è scusato con Chris Rock ufficialmente, dopo che non lo aveva nominato nel discorso di ringraziamento per l'Oscar ricevuto per King Richard. "Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non rispecchiano l'uomo che voglio essere".