Oscar 2022, nessuno scandalo Rachel Zegler? Disney risponde: 'E' impegnata con Biancaneve'

Nel corso della giornata di ieri si è discusso intorno al caso Rachel Zegler e Oscar 2022, quando è emersa la notizia che la star co-protagonista di West Side Story non sarebbe stata invitata alla 94esima cerimonia degli Academy Awards, dove il film di Steven Spielberg è uno dei film più candidati.

Perché la giovane star non è stata invitata alla cerimonia degli Oscar che si terrà domenica 27? Sebbene il mistero abbia generato un gran clamore su internet e sui social media, la spiegazione potrebbe essere piuttosto semplice. Una fonte coinvolta nella campagna pubblicitaria di questa stagione dei premi ha dichiarato a TheWrap che Rachel Zegler sarà assente dagli Oscar a causa di Biancaneve, il nuovo live-action Disney le cui riprese sono attualmente in corso a Londra in questo periodo.

Non a caso, l'attrice ha partecipato ai BAFTA (gli 'Oscar' inglesi) e ai Critics Choice Awards, che quest'anno hanno avuto sede a Londra, ma secondo quanto riferito la Disney vorrebbe evitare di riportarla a Los Angeles ed esporla a possibili rischi di contagio: come saprete il set cinematografico - come ogni set cinematografico da due anni a questa parte - è superblindato con le misure anti-covid, e un'eventuale periodo di malattia di Rachel Zegler significherebbe chiudere un'intera produzione e causare una grave battuta d'arresto ai lavori, cosa che la Disney vuole evitare assolutamente. Paradossalmente proprio ai BAFTA sono stati segnalati diversi casi di positività, con i candidati di Belfast Kenneth Branagh e Ciaran Hinds tra quelli risultati positivi.

Ciò tuttavia non spiega come mai sia stata la stessa Rachel Zegler a 'denunciare' la sua assenza dalla cerimonia degli Oscar: la Disney non l'ha avvertita di questa contromisura anti-covid? Lei ha cercato di farsi una facile pubblicità? I giornali di Hollywood chiacchierano e fanno ipotesi, mentre gli Oscar 2022 si avvicinano a grandi passi.

